Zwolse brasserie wordt na tien jaar overgedragen aan buren Jonnie en Thérèse Boer: ‘Het is een vrolijk afscheid’

VIDEO Blauwe ‘Blitz-aan­val’ van PEC-fans werpt schaduw over tamme sfeeractie GA Eagles

Met een gedurfde actie heeft een kleine groep PEC-aanhangers de laatste training van Go Ahead Eagles ondergedompeld in blauwe rook. De Zwolse verrassingsaanval is niet eerder vertoond in de rijke geschiedenis van supportersamok tussen beide clubs en maakte het roodgele feestje zaterdagochtend een stuk tammer dan normaal.

2 april