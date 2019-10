Zwolse broers Idris en Abas M. opgepakt voor moordplannen

Video & updateDe politie heeft maandag de Zwolse broers Idris en Abas M. (26 en 25 jaar) opgepakt op verdenking van een moordpoging in Zwolle. Hij en zijn broer worden daarnaast verdacht van uitlokken van een moord. Ook een Zwolse man (50) en vrouw (48) zijn maandagochtend opgepakt in hun woning aan de Zwolse Vrouwenlaan, wegens wapenbezit.

De arrestaties volgen uit een groot opsporingsonderzoek naar onder andere ‘de recente geweldsincidenten’ in Zwolle. De politie denkt dat de broers onlangs de opdracht hadden gegeven om iemand te laten liquideren en ook het moordwapen verschaft hebben; die moordopdracht heeft volgens de politie mogelijk een grote rol gespeeld bij de recente geweldsescalatie in Zwolle. Over wie het beoogde slachtoffer was en wat het motief zou zijn geweest wil de politie niets kwijt. De broers worden door diverse bronnen aan drugshandel gelinkt en hebben daar in het verleden ook al om voor de rechter gestaan. Mogelijk hebben ze een conflict met concurrerende dealers in de Zwolse regio. De politie wil dat niet bevestigen.

Stadshagen

Op welke geweldsincidenten de politie, naast de aanslag op Idris in Stadshagen op 22 september doelt, wil een woordvoerder niet zeggen. De schietpartij in Holtenbroek van zaterdagochtend jongstleden, waarbij een 26-jarige man gewond raakte, hoort daar vooralsnog niet bij: de politie stelt dat Idris (nog) geen verdachte is in die zaak.

Vrees escalatie

De vrees voor escalatie van geweld in de Zwolse straten is desondanks een van de redenen dat de politie nu ingrijpt. Woordvoerder Ruud Visser: ,,De angel moet eruit, dit speelt zich af in een bepaald milieu waar men op een bepaalde manier optreedt. Daar moet je als politie rekening mee houden met het oog op openbare orde en veiligheid.’’

Gronau

De broers werden maandagochtend in alle vroegte opgepakt. Idris (26) is in Zwolle aangehouden, Abas rond half 7 in de ochtend door de Duitse politie in een villa in Gronau, net over de grens met Twente. De woning werd doorzocht. Advocaat Rutger van Veen staat beide broers bij en bevestigt de aanhoudingen. Van Veen ontkent ook dat de arrestatie van Idris (26) verband houdt met de schietpartij van afgelopen zaterdag in de Zwolse wijk Holtenbroek. De advocaat had de twee maandagmiddag nog niet gesproken. Hij verwacht dat Abas door de Duitse politie snel naar Nederland wordt overgebracht.

Vuurwapens

Tegelijkertijd viel de politie maandagochtend aan de Vrouwenlaan in Zwolle een woning binnen. Daarbij werden een 50-jarige man en 48-jarige vrouw opgepakt en zijn meerdere vuurwapens aangetroffen. De wapens worden forensisch onderzocht om te bekijken of er een relatie met recente schietpartijen is. Wat de relatie tussen de broers en het opgepakte stel is, is nog onduidelijk. Volgens de politie -die niet wil zeggen hoeveel of wat voor wapens zijn aangetroffen- zijn de twee geen familie van de broers.

Wraak

Idris en Abas M. worden verdacht van meerdere strafbare feiten. Naast het uitlokken van moord zouden de twee op 9 april 2016 op de Wijheseweg even ten zuiden van Zwolle twee mannen in een bestelbusje onder vuur hebben genomen. Die raakten daarbij ernstig gewond maar overleefden de aanslag. Ze wilden naar verluidt wraak nemen voor een mishandeling eerder. De broers, ex-kickboksers, zijn ondanks hun jeugdige leeftijd al veelvuldig gelinkt -en een paar keer veroordeeld- aan geweldpleging, wapenbezit en grootschalige drugshandel.

Automatisch wapen

Idris werd enkele weken geleden bij zijn woning in Stadshagen onder vuur genomen met een automatisch wapen. Daarbij raakte hij licht gewond. Het was voor hem geen reden onder te duiken, tot onvrede van buurtbewoners. De politie stelt afgelopen weken met man en macht onderzoek te hebben gedaan naar de ruzies rond de gebroeders M. Dat recherche-onderzoek is met de arrestaties van maandag nog niet afgesloten, benadrukt de politie. ‘Zo kan ook met het opsporingsresultaat van vandaag weer verder gerechercheerd worden. We sluiten meerdere aanhoudingen dan ook niet uit’, zegt de politie.