Zwolse Bryan kan fluiten naar zijn duizenden DUO-euro’s na gemist vinkje: rechter verwerpt zijn protest

Bij zijn inschrijving bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakt Zwollenaar Bryan (nu 28) een foutje. Hij loopt 14.000 euro mis, een bedrag waar hij volgens de regels recht op had. Als hij tenminste het juiste vinkje had aangeklikt. Als hij vier jaar later zijn fout ontdekt (het geld ontving hij wel, maar in plaats van een gift bleek het een lening), probeert hij met terugwerkende kracht de duizenden euro’s te ontvangen. Eind november stond hij in de rechtbank in Zwolle tegenover DUO, de uitspraak ligt inmiddels binnen.