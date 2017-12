Zwolse buren schrikken zich rot van trein die auto ramt

Het schemert, sneeuw slaat tegen autoruiten. En dan beginnen de bellen te rinkelen. De trein vanuit het noorden richting Zwolle nadert de spoorwegovergang bij de Nieuwleusenerdijk, op de gemeentegrens van Zwolle en Dalfsen. Op dat moment zit de familie Hoogeboom nog rustig koffie te drinken in haar woning, pal naast de overweg.

Inktzwart scenario

Van een passerende trein kijken ze hier niet meer op of om. Tot die begint te toeteren. En blijft toeteren. Wat zich dan voor hun ogen afspeelt, willen ze niet geloven. De Zwollenaren aanschouwen hoe zich aan de andere kant van het raam in het witte landschap een inktzwart scenario voltrekt. Een op het spoor stilstaande auto wordt geramd door een trein, die het verwrongen voertuig vervolgens in het naastgelegen water duwt. Een ongeval dat ze in al die jaren dat ze hier wonen, niet eerder zagen.

,,Ik heb meteen 112 gebeld, mijn man en zoon zijn er direct heen gegaan", blikt Elly Hoogeboom terug op het hachelijke moment aan het eind van de barre maandagmiddag. ,,Even later zag ik ze gelukkig terugkomen met de bestuurster, een hele opluchting."

Het spekgladde wegdek

De 25-jarige Nieuwleusense is met haar wagen kort daarvoor doorgegleden over het spekgladde wegdek voor de spoorwegovergang, die zich bevindt in het midden van een verraderlijke S-bocht. In plaats van halt te houden voor de slagboom, belandt haar voertuig op de rails. De bestuurster handelt snel, schiet haar auto uit en weet zichzelf net op tijd in veiligheid te brengen.

De Hoogebooms vangen de onfortuinlijke vrouw op in hun woning. ,,Ze was heel rustig, geen paniek of zo. Toen haar ouders haar kwamen ophalen, kreeg ik echt wel even kippenvel, want ik heb zelf ook een dochter van die leeftijd."