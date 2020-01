Zwolse burgemeester over weer een granaat bij Bruut: ‘Ernstig incident’

De burgemeester werd rond 9.00 uur door de politie geïnformeerd over de verdachte situatie bij café Bruut. Hij was zelf niet ter plekke. Het is een nieuw hoofdstuk, zegt Snijders, dat toegevoegd wordt aan de eerdere gebeurtenissen bij Bruut. ,,Inmiddels is duidelijk geworden dat het daadwerkelijk om een granaat gaat. Een ernstig incident, dat opnieuw leidt tot schrik bij de Zwollenaren. Inmiddels is de situatie onder controle en is het politieonderzoek in volle gang.”

Schietincidenten

Snijders uitte eerder in de Stentor meerdere malen zijn zorgen over de toename van geweldsincidenten in zijn stad. In een korte tijd is er een reeks van schietincidenten en autobranden geweest, waarbij op oudejaarsavond zelfs een slachtoffer viel. ,,Dit past niet bij Zwolle’’, zei de burgemeester.

‘Schokkend’

Snijders vindt het ‘schokkend’ dat er zoveel mensen met een vuurwapen rondlopen in zijn stad. Eerder stelde hij al tegenover deze krant dat hij wil weten of er voldoende politiecapaciteit is om zijn stad te beschermen.