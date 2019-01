Zwolse burgemeester roept op om te zien naar eenzamen

Sigaret langs de lijn? Niet meer bij Zwolse voetbal­club ZAC

11:45 Voetbalclub ZAC in Zwolle doet roken in de ban. Het sportpark is per direct rookvrij. Wel is er een plek waar rokers hun sigaretje nog kunnen opsteken. De Zwolsche Athletische Club is naar eigen zeggen de eerste Zwolse voetbalclub die zo ver gaat. In 2020 moet twee derde van de sportparken in de stad rookvrij zijn.