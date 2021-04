Zwolse burgemeester Snijders blij met versoepelen coronamaatregelen, maar: ‘ziekenhuismedewerkers staan met zweet op voorhoofd’

LTO Noord roept staten- en raadsleden op tot ‘nee’ tegen zonnepark in weiland

19 april Zeg ‘nee’ tegen zonnevelden op landbouwgrond. Die oproep doet LTO Noord in een brief, rechtstreeks aan Overijsselse Statenleden en gemeenteraadsleden in West-Overijssel. Volgens LTO moet het verbod een plek krijgen in de Regionale Energie Strategie (RES) West-Overijssel 1.0, waarover voor 1 juli moet worden besloten. Er moet steviger worden ingezet op zonnepanelen op daken, boerenerven en restgronden, vindt LTO, dat daarom ook heeft geweigerd te tekenen voor de concept-RES.