Zwolse burgemeester Snijders reageert geschokt op schietincident McDonald’s

Zwollenaar blijft vastzitten vanwege nachtelij­ke steekpar­tij op Ceintuur­baan

De 26-jarige Zwollenaar die zondagochtend opgepakt werd vanwege een steekpartij in Zwolle, blijft nog vastzitten. De politie probeert ondertussen helderheid te krijgen over wat er precies gebeurd is rond de kruising van de Meppelerstraatweg en de Ceintuurbaan. Bij de steekpartij raakte een 26-jarige man uit Hoogeveen gewond.

28 maart