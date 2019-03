Zwolse buurt bang na ‘aangestoken’ brand

Bewoners in de Berkumstraat in Zwolle zijn angstig na een brand in de woning van een buurtbewoner. De politie gaat ervan uit dat de brand die vrijdagavond woedde is aangesticht. De bewoner van het rijtjeshuis was op het moment van de brand niet thuis, zijn twee hondjes wel. Die raakten volgens buurtbewoners zwaargewond.

,,Je hoorde de hondjes blaffen en heel erg tekeer gaan. Toen hoorden we niets meer’’, zegt een buurvrouw die niet met haar naam in de krant wil. ,,Vreselijk.’’ Ze hoorde vrijdagavond laat twee doffe knallen. ,,Ik dacht dat het de buurman was die zijn auto in de garage zette, maar dat klinkt toch anders. Ik ben gaan kijken en zag meteen de vlammen.’’ Volgens haar ‘staat er vaker politie aan de deur’ bij de bewoner van het huis waar brand was. En dat zorgt voor angst in de buurt, na deze vermoedelijk aangestichte brand. ,,Daar word ik niet blij van natuurlijk.’’

Angst

Een andere buurtbewoonster bevestigt haar verhaal. ,,Het is heel bedreigend. Voor hetzelfde geld pakken ze het verkeerde huis. De hele buurt stond gisteravond op straat en er is echt angst in de wijk.” Ook zij hoorde een harde knal vrijdagavond. ,,De brandweer en politie waren er gelukkig heel snel. De hondjes waren ernstig gewond. Ik zag dat de hulpdiensten lang met de beestjes bezig waren.’’ Ook deze buurtbewoonster zegt dat er vaker politie-invallen zijn geweest bij de man die in het huis woont. ,,Zet mijn naam er maar niet bij in de krant.’’

Deur ingebeukt

Quint Hagdorn en Frederieke Struikmans wonen sinds kort in de wijk en zijn niet zo snel bang. ,,We hebben wel wat verhalen gehoord, maar hebben zelf nergens last van. We hoorden de honden gisteren hard blaffen en zagen dat de deur werd ingebeukt. De straat stond al snel vol met brandweer en politie.’’

