Zwolse buurt piekert zich suf vanwege hoge pieptoon bij spoor

Tja, wat is het voor een geluid? Wist Zandink het maar. Hij kan 't niet thuisbrengen. De Zwollenaar, die met zijn verzameling voetbalshirts al regelmatig in de krant heeft gestaan, heeft zich suf gepiekerd. Het komt bij de treinen vandaan. Zoveel is zeker. Irritant is het wel, vertelt de veertiger. Hij woont al zeker zeventien jaar vlakbij het spoor, ter hoogte van het tankstation aan de Deventerstraatweg. ,,We slapen zelf aan de achterkant, dus ik weet niet of het ook 's nachts doorgaat. De kinderen heb ik er niet over gehoord. Maar overdag horen we een voortdurende piep. Mijn vrouw begon er vanochtend uit zichzelf over. Toen dacht ik: nu is het klaar, nu ga ik het melden ook!’’