Zwolse buurt schrikt op van auto die de bocht uit vliegt: ‘Ik dacht: is het weer zo ver?’

De automobilist die afgelopen nacht een ravage veroorzaakte op de Vrouwenlaan in Zwolle-Zuid, had mogelijk te veel gedronken. Volgens omstanders stonk de man naar alcohol. Het ongeval in de laan staat niet op zichzelf. Buurtbewoners klagen al jaren over hardrijders.

,,Is het weer zover? Dat dacht ik toen ik vannacht wakker werd van drie harde klappen,’’ vertelt buurtbewoonster mevrouw Dijkstra. ,,In deze straat wordt structureel te hard gereden en meestal gaat het net goed.’’

Lees ook Automobilist mist bocht in Zwolle, raakt bomen en vliegt achterstevoren over een heg Lees meer

Dit keer was het flink mis. De bestuurder miste de bocht, botste tegen twee bomen, schoot over een heg en kwam tegen een geparkeerde auto tot stilstand. De ravage en de schade zijn groot. Het wegdek lag bezaaid met brokstukken en bladeren van de bomen die de man had geraakt.

Zondagochtend is het wegdek schoongeveegd, maar de beschadigde bomen herinneren aan het ongeval van afgelopen nacht.

Wegrennen

,,Het was heel heftig om mee te maken. De bestuurder stonk van drie meter afstand nog naar alcohol. Hij wilde wegrennen, maar hij werd tegengehouden door de overbuurjongen. Je mag blij zijn dat hier niemand gefietst heeft op dat moment, want mijn andere buurjongen was net een half uur daarvoor thuisgekomen.’’

De overbuurman die de drankrijder tegenhield wil niet met zijn naam in de krant. ,,De bestuurder wilde er geen politie bij, omdat hij natuurlijk ook wel wist dat hij ontzettend fout zat. Het was een combinatie van drank en veel te hard rijden. Je mag hier maar dertig kilometer per uur, maar daar houdt bijna niemand zich aan. Soms komen ze hier met 70 km/uur aanrijden!’’

Veiligheid kinderen

Mevrouw Dijkstra heeft zondagochtend meteen een brief geschreven naar wijkwethouder Michiel van Willigen. ,,Er moet iets aan gedaan worden, voordat er gewonden vallen. We zijn best wel pissed eigenlijk, want ik vrees voor de veiligheid van mijn kind. Ik wil dat de gemeente maatregelen treft om de snelheid van het verkeer te verminderen. Ook de bussen rijden hier veel te hard.’’