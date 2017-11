Zwolse cardioloog De Boer koninklijk onderscheiden

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats in het Zwolse IJsseldelta Center. De Zwollenaar bedacht samen met drie andere cardiologen van Isala Pionierswerk de in 2006 ingevoerde standaardbehandeling voor een acute hartinfarct, ook wel bekend als ‘dotteren’. Hiermee heeft hij de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten over de hele wereld verbeterd.

Na zijn promotie in 1994 begon De Boer in 2010 als afdelingshoofd en hoogleraar cardiologie aan het Radboudumc in Nijmegen. Op het gebied van de acute cardiologie waren de Eerste Harthulp en de ketenzorg rondom de infarctpatiënt projecten waar hij zich mee bezig hield. Niet alleen als dokter is hij actief. Hij geeft ook les aan studenten en leidt ze op tot dokter. De Zwollenaar is zich altijd blijven inzetten voor de internationale ontwikkeling van de cardiologie.