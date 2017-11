Zwolse Carlijn Postma Content Marketing Vrouw van het Jaar

Postma is ondernemer, schrijver, spreker, visionair en eigenaar van The Post, bureau voor contentmarketing uit Zwolle. Volgens de vakjury heeft Postma ‘het afgelopen jaar aantoonbaar een voortrekkersrol gespeeld in de ontwikkeling van het vak contentmarketing, en daarmee een niet te missen ambassadeursrol vervuld’.

,,Contentmarketing is het verspreiden van waardevolle informatie over een merk waar het publiek wat aan heeft", licht Jiska Rook van The Post. ,,Zo onafhankelijk mogelijk om geloofwaardig te zijn. Het is dus geen pr-praatje. Het is de marketing en communicatie van de toekomst."

Richtlijnen

Rook was tevens een van de juryleden in de grand prix. ,,De jury bestaat uit mensen van contentmarketingbureau's, opdrachtgevens en uitgevers, die allemaal in een bepaalde categorie jureren. Je mag als bureau zelf ook cases indienen om een gooi te doen naar een prijs, maar het is niet zo dat je over je eigen case jureert. Die worden beoordeeld op vooraf vastgestelde richtlijnen", legt Rook uit.

De Grand Prix Content Marketing is een jaarlijks evenement van Marketing Tribune en Platform Content, waarbij awards worden uitgereikt voor de beste contentmarketing-cases en de beste contentproducties in Nederland en België. ,,Het is de meest toonaangevende wedstrijd voor ons vakgebied", zegt Rook. ,,In Amerika zijn ze daar al veel verder mee, hier is het nog een jong vakgebied. Het wordt steeds serieuzer genomen, in Amsterdam is onlangs een hoogleraar contentmarketing aangesteld. Die professionalisering zien wij als juryleden ook terug in de genomineerde cases."