Zwolse CDA wil trajectcontrole op A28

Raadslid Leo Elfers stelt dat in schriftelijke vragen aan het college. 'De A28 is een verbindingsweg die door het autoverkeer in beide richtingen, dwars door de stad Zwolle, intensief wordt gebruikt', beschrijft hij de situatie. 'Het is onze fractie opgevallen dat veel automobilisten lak hebben aan de door de borden aangegeven maximum snelheden. Omdat wij dit al geruime tijd constateren, gaat het CDA ervan uit dat er geen of in ieder geval onvoldoende snelheidscontroles plaatsvinden'.

Met name nu de wijk Prinsenpoort in ontwikkeling is, is het CDA ongerust over de mate waarin de leefomgeving van de bewoners rondom de A28, en met name de bewoners van de Prinsenpoort, wordt aangetast door geluidsoverlast, maar ook door de risico’s van neerdwarrelend fijnstof'.

Het CDA vindt dat 'de risico’s en overlast verminderd kunnen en moeten worden'. Dat kan volgens de fractie door een trajectcontrole tussen de afslagen Zwolle-Zuid (nr. 18) en Zwolle-Noord (nr. 20) te realiseren.

