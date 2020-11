Zwolse Chakira maakt diepe indruk bij The Voice met hartverscheurend verhaal, maar moet wel weg

VideoMet haar hartverscheurende verhaal maakte de Zwolse Chakira van Zijtveld (21) vanavond indruk tijdens de tweede aflevering van The Voice of Holland. De zangeres vertelde in aanloop naar haar auditie openhartig over de heftige depressies waarin ze zat en het diepe dal waar ze uitklom.

‘Een kunstwolk’, iemand die altijd een beetje gek is, maar ook een buitenbeentje. Zo omschreef Chakira zichzelf op de bank naast The Voice-presentatrice Chantal Janzen. ,,Ik was vroeger in mezelf gekeerd, een beetje dikkig ook en altijd het doelwit.” Het resulteerde in ‘dikke depressies’, zoals ze het zelf noemt.

Opgesloten

,,Anderhalf jaar lang heb ik vrijwillig in mijn kamer opgesloten gezeten. Ik ging niet naar school en zag het niet meer zitten. Ik voelde me heel erg alleen.” De littekens op haar armen van de wonden die ze destijds bij zichzelf aanbracht, zal menig kijker niet onberoerd hebben gelaten.

Hoewel ze van ver moest komen, heeft Chakira die donkere periode achter zich weten te laten. Ze klom uit een diep dal, met behulp van een tante die zich om haar bekommerde. ,,Ze leerde me dat ik er mág zijn. Ik kan nu zeggen dat ik gelukkig ben.”

‘Skinny love’

Vol energie en met een glimlach van oor tot oor stormde ze richting het podium om haar versie van de ballad Skinny Love te vertolken. Juryleden Waylon, Anouk, Jan Smit en Ali B waren daar echter niet genoeg van onder de indruk en draaiden allen niet om. Na twee diepe buigingen verliet Chakira teleurgesteld het toneel.

Trots

,,Shit.. niet door naar The Battles. Maar, is dit podium al verder dan dat ik ooit dacht te komen?! Absoluut”, schrijft ze op haar Instagram-account. ,,Soms gaan dingen niet zoals je wilt dat ze gaan, maar misschien wel zoals ze moeten gaan. Dan is het écht gewoon zoals het is; how this universe works. Nevertheless, hoe zwaar je dingen laat wegen hangt af van hoe je erop reageert.”

Groot

De ontlading na afloop was groot, zo beschrijft ze. ,,Je kunt janken, which I did. Je kunt ook trots as fuck zijn, which I am. Kom ff uit dat koppie van je en grijp je kansen. Voor het feit dat ik deel mocht uitmaken van The Voice, en zo ook een deel van mezelf te overwinnen, ben ik oprecht heel dankbaar.”

Dat haar avontuur door de uitschakeling in de talentenjacht is gestopt: daar wil ze niets van weten. ,,Nahh dude.. we starten net pas op.”

