Zwolse Cibap-studenten klaargestoomd voor verkiezingen: ‘Als je niet stemt, mag je ook niet zeiken’

,,Even serieus, we zitten toch wel in een hele bizarre crisis. We hebben een avondklok, we kunnen niet een biertje drinken in de kroeg. Ondertussen smelten de ijskappen ook nog. We hebben ontzettend veel problemen in dit land, en dat gaan we allemaal bespreken vandaag.” Een twintigtal ogen van leerlingen van vakschool voor vormgeving Cibap zijn gericht op Jochem Jordaan en Dylan Ahern.