Zwolse clown moet creatief zijn in tijden van corona

Avro­Tros-programma Geheim van de Meester wint Amerikaan­se tv-prijs met Zwolse uitzending

22 april Het AvroTros-programma Het Geheim van de Meester heeft een internationale tv-prijs in de wacht gesleept. Tijdens de uitreiking van de New York Festivals TV & Film Awards werd het programma beloond met ‘goud’ in de categorie The Arts.