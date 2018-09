Zwolse club geteisterd door vandalen: 'Zelfs de wc halen ze uit de betonvloer'

Kerst

Aan de telefoon vertelt voorzitter Olaf Janson dat het rond kerst is begonnen. ,,Dat was een ingeslagen raampje en toen dachten we nog: dat repareren we en dan is het klaar. Door er ruchtbaarheid aan te geven kan je er een spel van maken of gedrag uitlokken. Dat wilden we niet.'' Maar die tactiek werkt niet. ,,Dit duurt te lang. En echt alles gaat eraan. Zo vervelend. We hebben geen jeugdelftallen, maar ook volwassenen die komen voetballen willen gewoon kunnen beginnen. Nu staan we steeds scherven te vegen.''