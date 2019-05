Zwolse coffeeshops hebben hard hoofd in haalbaarheid wietproef

De gemeente Zwolle wil zich aanmelden voor de landelijke proef met gereguleerde wietteelt, mits de voorwaarden ervan veranderd worden. Maar met alle aanpassingen die de Zwolse coffeeshops wensen, blijft er weinig over van de oorspronkelijke opzet van de proef, beseft Sky High-eigenaar Sandra Spreij. ,,Als we het doen, dan moeten alle coffeeshops meedoen. En dat is niet onze enige voorwaarde, want er is nu ook veel te veel onduidelijkheid. Wat gebeurt er als de kwaliteit van de wiet niet goed is, wat doen we met ons personeel en wat gebeurt er met onze huidige inkoopkanalen? We willen allemaal graag de achterdeur gereguleerd hebben, maar dit gaat hem echt niet worden.’’