Zwolse Corien vreesde door corona lang voor haar jeugdtheater: ‘Ik dacht: misschien moet ik maar boerin worden’

Dankzij deze slimme plasticvan­ger in IJssel bij Zwolle sterven minder dieren een langzame dood

6 juli Geregeld sterven er vogels en vissen een langzame dood door rondzwervend plastic in de IJssel. Daarom ligt er in de rivier bij Zwolle voor het aankomende jaar een ruim 80 meter brede plasticvanger, die zwerfafval vangt en monitort. Het gevangen plastic moet worden verwerkt tot duurzame producten. ,,We zien zoveel plastic aan de oevers van de IJssel liggen. Dat is toch lomp?”