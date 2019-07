Zwolse corporatie voert tempo op: 1800 sociale huurwoningen erbij

Het is ouderwets polderen. Alle partijen aan tafel. Samen verantwoordelijkheid nemen. Schaarste op de woningmarkt los je niet in je eentje op. Daarom gelooft Evert Leideman van deltaWonen in de Zwolse aanpak. Als directeur van de grootste corporatie in de regio zit hij in het Zwolse Concilium. Corporaties, marktpartijen, gemeente en provincie; samen hebben ze plannen genoeg. Maar nu komt het aan op durf en daadkracht, weet Leideman. Ook al gaat 't nooit snel genoeg. ,,We kunnen bijvoorbeeld op energiegebied binnen een aantal jaar alle woningen ombouwen tot nul op de meter. Maar dan worden de huren onbetaalbaar. Het blijft balanceren.’’