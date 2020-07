Zwolse ‘crimi-straat’ is toe aan een buurtfeestje: nu komt de politie een keer voor de gezelligheid

Zwollena­ren kunnen zelf het podium van Theater Buitensoos op deze zomer

18:00 Altijd al willen zingen, acteren, jongleren of dansen op een écht podium? Het kan deze zomer in Zwolle, want Theater Buitensoos geeft iedereen die deze droom heeft de kans zich te presenteren in het bijzijn van familie of vrienden.