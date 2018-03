Zwolse daklozen moeten binnen slapen

Analyse Ongewild zorgdrama komt voor oppositie in Zwolle op perfect moment

12:00 Het is een drama, maar als het zich toch voltrekken moet dan is er voor de oppositie geen beter moment denkbaar. De Zwolse miljoenenmisser rond zorgbudgetten brengt coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie vlak voor de verkiezingen in het nauw.