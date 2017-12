Zwolse daklozenopvang zet deuren eerder open en zamelt handschoenen in

De winterregeling voor daklozen is weer ingegaan, meldt Jorien Hulsman van daklozenopvang De Herberg in Zwolle. Dat betekent onder andere dat iedereen wordt opgevangen. ,,Het maakt niet uit waar je vandaan komt of dat je misschien een sanctie hebt.”

De daklozen kunnen overdag gebruikmaken van dagbesteding tot vier uur. Daarna mogen ze gelijk naar binnen bij De Herberg. ,,Eigenlijk mogen ze pas om 17.00 uur naar binnen, maar nu om 16.00 uur vanwege het weer. Ze hoeven dan geen uur te wachten in de sneeuw.” Ondanks de kou is het niet drukker dan anders bij De Herberg. ,,Er kunnen 75 daklozen opgevangen worden. Nu hebben we er in de nacht ongeveer 50 tot 60.”

Bij daklozenopvang De Herberg in Zwolle zijn ze blij met de massale aandacht voor de oproep om handschoenen die vorige week werd gedaan. De oproep wordt massaal gedeeld op Facebook en Twitter. Vanwege de kou is de vraag naar handschoenen meer dan normaal. Setjes handschoenen zijn nog meer dan welkom. ,,De winter is natuurlijk nog niet voorbij.”

Betrokkenheid

Hulsman is erg te spreken over de betrokkenheid van de mensen. ,,Gisteren bracht iemand een stapeltje met drie paar handschoenen. Woensdag krijgen we een partij met veertig handschoenen, besteld door een man die ons een berichtje stuurde. Dat is super.” Hulsman merkt wel dat het ‘helpt’ dat het wat kouder is. ,,Ik heb wel eens een berichtje op Facebook gezet voor warme truien en winterjassen. Het wordt dan minder hard gedeeld dan nu. Je ziet nu wel echt dat het december is en dat er sneeuw ligt.”

Voorraad

Normaliter heeft De Herberg wel een voorraad met handschoenen. Voor deze winter is dat niet gelukt. Nu de temperatuur daalt, is er volgens Hulsman namelijk veel meer vraag naar handschoenen dan normaal. ,,Nog vijftig sets erbij en dan komen we echt een heel eind. De winter is natuurlijk nog niet voorbij en het aantal mensen in de groep verandert iedere keer weer. Je weet dan nooit precies hoeveel paar je nodig hebt. Een voorraadje kunnen we zeker gebruiken.”