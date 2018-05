Zwolse dansschool dankt succes aan discipline en performance

De Zwolse dansschool XOXO Dance Company pakte onlangs twee prijzen tijdens het Nederlands Kampioenschap hiphop in Druten. Binnenkort staat het EK alweer voor de deur en in de zomer het WK. Oprichter Xoë Sorée verklaart het succes van de school.

De KIYOMI KREW en de negenjarige solist David Kitoyan zijn Nederlands kampioen. Waarmee hebben ze zich onderscheiden?

,,Het draait niet alleen om dansen tijdens de wedstrijden. De choreografie moet goed zijn, maar een goede show neerzetten is ook belangrijk: De energie, power en uitstraling op het podium. David won het solo-optreden in de categorie onder tien jaar. Meerdere dansers zijn dan tegelijk op podium en de jury loopt langs. Zij gaven aan dat hij 'eruit sprong wat betreft de show'. Veel kinderen zijn gefocust op de jury, maar je moet het voor jezelf en het publiek doen. De concurrentie voor KIYOMI KREW was groot in de finale van teams boven de achttien. Het zijn elf dansers in de leeftijd van veertien tot vijfentwintig. Zij zijn een dansfamilie. Bij andere teams mist soms het gevoel van eenheid."

Wat maakt de dansschool zo goed?

,,Het hele plaatje telt. Naast choreografie letten we op hoe je de dansers kleedt, hoe ze uit hun ogen kijken. Als wij iets doen, willen we het allerbeste eruit halen. Motivatie is het grootste begrip bij ons. Wij trainen vier uur per week met onze dansers. Soms krijgen ze een opdracht mee naar huis. De dansers moeten op conditie zijn, dus zijn ze ook in de sportschool te vinden."

Blijft het dan nog wel leuk?

,,Jazeker. Sommigen dansen met meer discipline en anderen voor het plezier. Daarom hebben we verschillende lessen: recreatief, talentklassen en voor wedstrijdteams. Van hun verwachten we dat zij het beste uit zichzelf halen. Je ziet elk seizoen wel dat een aantal dansers niet zo gedisciplineerd is. Dat komen we niet vaak tegen, want we staan bekend als een dansschool die gericht is op talentontwikkeling."

Dan staat nu nog een EK en WK op de planning.