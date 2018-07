Zwolse Dennis (9) smeekt Mark Rutte om Nederlandse hulp voor Thaise grotjongens

Een hartenkreet uit Zwolle. Dennis Kramer (9) vraagt in een brief aan Mark Rutte of Nederland kan helpen bij de redding van de jongens die vast zijn komen te zitten in een grot in Thailand. 'Ik dacht Nederland is een deskundig land bij waterbestrijding'. Kunt u er misschien iets aan doen?'

Kramer is zelf half Thais en zijn hart gaat uit naar de jongens die sinds 23 juni opgesloten zitten diep in de grotten. Hij hoorde het nieuws op de radio.

Lees ook Duiker omgekomen bij reddingsactie Thaise voetballertjes Lees meer

Vader Tom Kramer vertelt dat Dennis moeder veel Thaise tv-kanalen volgt op de tablet. ,,Daar is het nieuws van de grotjongens zó groot dat het de hele dag over niets anders gaat. Ook van zijn oma in Thailand kreeg hij mee hoe intens mensen daar meeleven. Het raakte Dennis. Hij begreep dat er hulp is aangeboden vanuit Amerika en België. Hij vroeg zich af waarom wij niets doen. 'In Nederland zijn wij zo goed in waterbestrijding.' Ik zei tegen hem dat als hij het echt wil, hij een brief moest schrijven aan de Minister-President."

Binnenhof

De brief is in een enveloppe gegaan geadresseerd aan Mark Rutte aan het Binnenhof. ,,Er is één adres, ik neem aan dat het daar wel verdeeld wordt naar de goede afdeling", veronderstelt vader Kramer. Of de brief al op het bureau van Rutte is beland, weet hij niet. ,,Ik heb nog geen reactie. Met een beetje mazzel krijgt Dennis een antwoord. Een handtekening van Rutte zou toch leuk zijn."

Thaise media

Het nieuws van de brief van Dennis is via Thaise media in Nederland beland. ,,Mijn vrouw heeft de brief op haar facebook gezet, maar alleen met een Thaise tekst erbij." Dat is door de Thaise media opgepikt, waarna het weer in Nederland bekend werd. ,,Het is het belangrijkste nieuwsonderwerp in Thailand, terwijl er rondom de jongens nu bijna niets gebeurt. Ze pakken dus iedere snipper informatie om daarmee weer een uur zendtijd te vullen", verklaart Kramer de bijzondere omweg van de brief van Dennis.