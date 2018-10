Zwolse derby ontvlamde door rumoer rond scorebord

Bittere pil voor PEC; Van Polen en Van Crooij haken op laatste moment af voor Feyenoord-uit

14:55 PEC Zwolle treedt in het lastige uitduel met Feyenoord (zondagmiddag, 14.30 uur) aan zonder Bram van Polen, Vito van Crooij en Denis Genreau. Het drietal is op het laatste moment geblesseerd afgehaakt voor de wedstrijd in De Kuip. Daardoor beginnen Darryl Lachman, Gianluca Scamacca en Zian Flemming in de basis.