Zwolse dichter Cornelis Kapitein ontroert jury van Nedersaksische gedichtenwedstrijd met Tuuskomen

Frank Futselaar (SP) uit Zwolle verlaat de Tweede Kamer, een jas die hem nooit echt goed paste

27 maart Een grotendeels zelfgekozen afscheid, na ‘slechts’ vier jaar Kamerlidmaatschap. Dat is niet vreemd, vindt Zwollenaar Frank Futselaar (41). De ogen gingen hem open in politiek Den Haag, waar hij zich onderdompelde in stikstof en onderwijs. ,,De succesformule is hier zo veel mogelijk verwikkeld te zijn in ophef.”