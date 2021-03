Zwolse dichter ontroert met Tuuskomen

As je stille binnen, luster je/ Bij unnkanger geraapte aandacht/ makt me open/ Een zacht zoemen/ duurklinkt ut ele durp. Zo begint het gedicht dat de Zwollenaar instuurde voor de editie van 2021, georganiseerd door de IJsselcademie, het Twentehoes en de provincie Overijssel. Door de krachtige, originele vorm en eigenzinnige beelden werd de jury ‘in het hart geraakt’. ,,Dit is wat taal en poëzie kan doen, juist in het Nedersaksisch”, aldus gedeputeerde Roy de Witte.

De jury van De Witte, auteur Jaap Scholten en taalexpert Willemijn Zwart kozen unaniem voor het gedicht van Kapitein. De opening van het gedicht doet volgens de jury expressionistisch aan, waarbij het meeste vooral níet wordt gezegd. In het gedicht staat thuiskomen in de taal centraal, en juist ook in het zwijgen. Een ‘levensles’, aldus de jury.

Het gedicht ontroert ook, vindt de jury. Met de laatste strofe Ik bin stille as ik leuster/ Ik proat as ik woordloos bin brengt Kapitein onder woorden hoe het Nedersaksisch vaak gevoeld en beleefd wordt. Als een taal waarin tussen de regels door het meest wordt gezegd. De wedstrijd heeft volgens de jury over de volle linie laten zien hoe het Nedersaksisch als cultuurtaal lezerskan raken, ‘met sprankelende beelden, eigentijdse metaforen en rake formuleringen’.

Internationaal congres

Het thema van de gedichtenwedstrijd was Tuus. Zo'n 23 dichters hebben een werk ingestuurd. De prijsuitreiking was vrijdag in een leeg Hof-theater in Raalte, met als Commissaris van de Koning, Andries Heidema, als enig publiek. Kapitein kreeg een boeken bon en mag in het najaar een voordracht houden tijdens het internationaal streektaalcongres in Overijssel.