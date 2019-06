Zwolse dichter vaste gast bij 3FM: ‘Ze noemen me een emo-kip’

Langer dan vijf minuten duren zijn bijdragen doorgaans niet. Het is even een praatje. Hij leest een paar verzen. En dj Rob Janssen van het AVROTROS-programma Radio Op 'n Broodje schakelt alweer door. Maar die paar minuten hebben het leven veranderd van levensdichter Wander Botter (48) uit Zwolle. Jarenlang woonde hij in Steenwijk. Zijn jeugd was niet makkelijk. Hij werd opgenomen bij een instelling in Apeldoorn. Drugs, alcohol. Fikse verslavingen zorgden voor serieuze sores. Psychiatrische problemen maakten een wrak van hem. Maar al die tijd wist hij zijn gedachten keurig aan het papier toe te vertrouwen. Smartlappenpoëzie. Over eenzaamheid. Gebrek aan liefde. Het onrecht in de wereld. Met heel veel tranen. En af en toe een lach. Een doorzetter is hij. Want Botter is hartstikke dyslectisch.