Zwolse Dierenvoedselbank wordt overspoeld door aanvragen en zet gratis voer neer: ‘We doen dit in goed vertrouwen’

,,We gaan uit van goed vertrouwen", zegt oprichter Miriam van Oosten van de Dierenvoedselbank. ,,Ik zou niet weten hoe we anders zo'n grote groep mensen van dienst kunnen zijn.” Wat scheelt is dat de twee afhaalplekken voor de woning van bestuursleden zijn ingericht, bij Van Oosten zelf in de wijk Wipstrik en bij een andere vrijwilliger in Dieze-West. ,,Dan kunnen we er nog een beetje zicht op houden. Maar ik ga ervan uit dat iedereen die wat pakt, dat ook nodig heeft.”

Nood is hoog

Dat de nood onder minima met huisdieren hoog is, merkt ze al weken. Bij de stichting stonden toen de crisis uitbrak al 275 gezinnen geregistreerd om wekelijkse porties voer te ontvangen. Daar is een enorm aantal aanvragen bijgekomen. ,,Hoeveel? Ik ben alle verzoeken aan het verwerken en heb er nu 75 gedaan, maar er zijn nog een heleboel onbeantwoorde mails. Ik denk dat we zeker boven de 100 uitkomen.” In normale tijden checkt de stichting elke aanvraag maar dat zit er nu niet in. ,,We lossen het nu even op door het voer voor iedereen beschikbaar te stellen. Als dit achter de rug is gaan we weer op de normale manier te werk.”