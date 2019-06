Zwolse DJ Roy El Kei naar Mexico voor chemo- en stamcelbehandeling

Grote namen op benefietavond

Poppodium Hedon is zaterdag de locatie voor twee ‘benefiet-events’ voor Roy Against MS: Beats For Roy-LIVE en Beats For Roy-DEEP XL. Thomas Siemonsma van Hedon: ,,Leroy is met zijn techno-feest DEEP een begrip in Zwolle en bij Hedon. Toen we hoorden dat hij MS had, stonden we gelijk klaar. Samen met onze dance-programmeur Paul van ‘t Veer en de werkgroep Roy Against MS hebben we twee benefiet-events bedacht. Dat heeft geresulteerd in een programmering om je vingers bij af te likken.’’