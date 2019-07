Zwolse dj Roy uitgeput, maar vol vertrouwen terug na stamceltherapie

Thomas Veltman verlaat 't Proeflo­kaal van Zwolle

10:04 Thomas Veltman (42) doet per 1 augustus t Proeflokaal van Zwolle van de hand. Barman Arthur van Tongeren (38) neemt het roemruchte café van hem over op die datum. Veltman was bijna negen jaar lang het gezicht van het kleine café aan de Blijmarkt.