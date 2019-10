Zwolse docent Wim Hilberdink maakt minister Slob mediawijs

We leven niet meer met media, maar in de media, als goudvissen in een aquarium, zegt Wim Hilberdink (62). Hij is docent op Thorbecke Scholengemeenschap, de school waar hij ook zijn eigen schooldiploma haalde. De neerlandicus zette hier twaalf jaar geleden het traject Moderne Media op, waarbinnen media-educatie de laatste jaren een belangrijke rol speelt. De school profileert zich hier nadrukkelijk mee, want een goed burger is ook mediawijs, zegt Hilberdink.