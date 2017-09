Zwolse dochters Horsting wachten in Florida orkaan af

,,Ze hebben laten weten dat ze veilig zijn", zegt Horsting. ,,Gisteren waren ze nog in Disney World. Ze moeten vanavond wel binnen blijven hebben de autoriteiten gemeld. En morgen kan het zijn dat de stroom eraf is." En omdat Orlando wat meer in het binnenland ligt, maakt hij zich geen erge zorgen.

Die zijn daar niet alleen. ,,Mijn kleindochter en schoonzoon zijn bij hen." Op de vragen hoe zijn dochters heten en hoe oud ze zijn, aarzelt hij bij de leeftijden. Sharmayne is 29 en Jaleesa is van 1991. ,,Hoe oud ben je dan? Oh ja, ze is ook nog morgen jarig."