Zwolse dochters kopen tijd voor ongeneeslijk zieke papa John

John Visscher heeft sinds 2010 uitgezaaide darmkanker. Hij is uitbehandeld, maar gerichte chemotherapie in Duitsland kan zijn leven verlengen en de kwaliteit van leven op peil houden, zegt zijn dochter Maureen. Samen met haar zusjes richtte ze de Stichting John Strijdt op om uit alle hoeken en gaten geld los te peuteren. ,,Het kost veel inspanning maar het geeft ook energie. Onze vader is al heel lang ziek en altijd stonden we aan de zijlijn, nu kunnen we eindelijk wat doen. Zonder deze behandelingen haalt hij de kerst waarschijnlijk niet. Dat is onverdraaglijk voor ons.''

In café The Livingroom aan het Gasthuisplein in Zwolle treden vrijdagavond 7 september vanaf 19 uur lokale artiesten op en wordt een veiling gehouden. ,,Wethouder René de Heer treedt op als veilingmeester. Allerlei bedrijven en organisaties hebben dingen beschikbaar gesteld. Van dinerbonnen tot een PEC-arrangement en waardebonnen voor yogalessen.'' De Zwolse zangeres Lois Douma schreef speciaal voor John een lied dat ze ten gehore zal brengen. Tijdens de avond is het SBS6-programma 'Wat is de uitslag' aanwezig bij het bekend maken van de opbrengst. Maureen hoopt dat het genoeg is voor een nieuwe behandeling. ,,Maar daarmee zijn we er nog niet. Zijn longen kunnen behandeld worden, maar het zit ook in zijn lever. Wij gaan keihard door. We moeten er niet aan denken dat we er nu mee stoppen.''