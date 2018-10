Zwolse doodrijder in België voor de rechter wegens drugsbezit: ‘Ik had die cocaïne bij me om weg te gooien’

In 2017 werd C. hier al voor veroordeeld tot drie maanden cel en 6.000 euro boete, maar dat gebeurde bij verstek omdat de jongeman zijn proces niet bijwoonde. Toen hij na het ongeval deze zomer in de gevangenis belandde, werd hij daar op de hoogte gebracht van het verstekvonnis. Hij tekende verzet aan zodat de zaak nu opnieuw behandeld wordt.

,,Ik had die drugs bij me om ze weg te gooien”, vertelde C. vandaag aan de rechter. Zijn advocaat vroeg om een milde straf. ,,Het gaat om maar een halve gram drugs en C. was amper achttien jaar. Een jeugdfase”, klonk het. ,,Ik dring erop aan geen rekening te houden met de feiten van deze zomer, want het drugsbezit dateert van jaren voordien.”