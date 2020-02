Zwolse drogist noemt mondkapje een ‘Coronavirus-mondmasker’, bam: uitverkocht

Natte voeten in Zwolle, daar zijn we niet zomaar vanaf (al doen we wel ons best)

25 februari Hoe houden we in Zwolle onze voeten droog? Met de vele regen van de afgelopen dagen valt weer op dat kriskras door de stad wegen, fietspaden en opritten blank komen te staan. ,,Je ziet dat we nog een hoop werk hebben te verzetten om het water kwijt te kunnen. Daar wordt wel voortvarend aan gesleuteld’’, zegt adviseur Frans van de Ven van Deltares.