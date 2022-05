Zwolse drugsoorlog: geen nieuw verhoor sleutelgetuigen door kopstuk Abas M.

Openlucht­bad Zwolle verliest elke dag 30 tot 40 kuub water, maar niemand weet waar het lek zit

Het Openluchtbad in Zwolle kampt met lekkage. Dagelijks verdwijnt er 30 tot 40 kuub water, maar niemand weet waar het lek zit. Duikers hebben al vergeefs gezocht. Morgen gaat een gerenommeerd bedrijf met sonarapparatuur op zoek naar het lek. Om dat in stilte te kunnen doen, is het bad een dag gesloten.

4 mei