Zwolse drugsproducent voor vijf jaar achter slot en grendel

De drugs werd grootschalig in een professioneel XTC-lab in Dronten geproduceerd. Twee mannen uit Kampen (nu 43) en Zwolle (39) beschikten over de benodigde grondstoffen en machines om de pillen binnen enkele dagen te produceren, zo oordeelde de rechtbank eerder aan de hand van cameraobservaties en informatie uit mobiele telefoons.

100.000 pillen

Het gerechtshof in Leeuwarden deed woensdag na het hoger beroep uitspraak. Volgens de rechters maakten de mannen deel uit van een grotere, criminele organisatie. In 2014 werden in twee loodsen in Dronten apparatuur en grondstoffen voor circa 100.000 xtc-pillen gevonden. In een verborgen ruimte van de auto van een koerier trof de politie zo’n 130.000 pillen aan.