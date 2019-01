Zwolse drugsverslaafde krijgt voorwaardelijk cel na stelen 80 meter kabel bij scheepswerf Zwartsluis

video Russische behande­ling laatste strohalm voor zieke Roeland (50) uit Zwolle

11:45 Zijn neurologen vinden het eigenlijk maar niets, omdat de behandeling hier in Nederland niet wordt uitgevoerd. Toch wil Roeland Rietveld (50) uit Zwolle de stamcelbehandeling in Rusland ondergaan. Hij heeft primair progressieve multiple sclerose (PPMS), een progressieve vorm van zenuwziekte MS. De behandeling is duur en wordt niet vergoed. Daarom is een crowdfunding gestart met allerlei acties in zijn woonplaats en in de stad waar hij opgroeide, Elburg.