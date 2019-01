Zwolse eigenaar verkoopt unieke collectie Beatlesfoto's na expositie in Amsterdam

Één van de topstukken in de collectie is een foto waarop The Beatles planken van piepschuim vernielen. De foto is gemaakt in de studio van Eric Clapton en later ingelijst in hetzelfde piepschuim waarin tevens uitgedrukte sigarettenpeuken zitten. Een ander bekend beeld is The Butcher waarbij de Fab Four worden afgebeeld met hompen vlees en plastic poppenhoofden. Die foto werd de cover van het album Yesterday and Today uit 1966. The Beatles zouden daarmee protesteren tegen de Vietnamoorlog. De Amerikaanse platenmaatschappij gebruikte na enige ophef een andere foto.

Exclusief

De Lange weet dat hij een unieke fotocollectie van de hand doet. “Het is een bijzondere, historische tijdsopname van een van ’s werelds bekendste bands. Het is een belangrijke erfenis van de popgeschiedenis. Robert was de enige die zo dicht in de buurt kwam van John, Paul, George en Ringo. Het zijn daardoor exclusieve beelden geworden. Ik zal ze met pijn in mijn hart verkopen.’’

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Één van de door fotograaf Robert Whitaker gesigneerde foto's uit de privécollectie van De Lange. © Privécollectie Ivo de Lange

Waarom de Zwolse exploitant van het Herman Brood Museum de foto's verkoopt? ,,Het wordt tijd voor andere dingen. Ik ben momenteel in Engeland voor een volgend interessant project en daarvoor moet ik meerdere opzichten ruimte maken.’’ De Lange hoopt dat zijn Beatlesfoto's aan één partij worden verkocht zodat de collectie in tact blijft. ,,Wat de foto’s moeten opleveren? Daar ga ik geen prijskaartje aan hangen. Robert zelf schatte de waarde ervan tien jaar geleden in ieder geval al op 1,2 miljoen euro’’.

55 jaar

De foto's worden vanuit het Herman Brood Museum naar het Amsterdamse 5&33 art’otel amsterdam gebracht, waar ze van 24 januari tot en met 17 maart zullen worden geëxposeerd. De expositie wordt 24 januari om 18.00 uur geopend. Naast De Lange zullen Benjamin Whitaker (zoon van Robert Whitaker) en Willem Verhoeven een praatje houden.