Zwolse Emma in zonneauto op titelkoers tijdens WK in Australië

Eerbetoon graf­fi­ti­fe­no­meen SAME aan collega's

8 oktober Galerie Mouski organiseert dit weekeinde op het plein van De Oude Ambacht School een expositie van graffitifenomeen SAME. Tosca van den Braak, eigenaresse van de galerie: ,,SAME is een groot, hedendaags kunstenaar met ontzettend veel passie voor zijn werk. Hij is ontzettend goed en dat al 25 jaar."