,,Iedereen staat te springen, we zijn zelfs in de fontein gedoken, het is een gekkenhuis.'' De Zwolse Emma Vercoulen (20) kan haar geluk niet op nu 'haar' Nuon Solar Team opnieuw winnaar is geworden van de jaarlijkse race voor zonne-auto's in Australië.

Zelf zat ze tijdens de 3000 kilometer lange race ook vele uren achter het stuur van de Nuna9 en moest de wagen onder zware weersomstandigheden op de weg houden. De inspanningen zijn niet voor niets geweest.



,,Het is echt bizar hoeveel emoties er nu los komen. Hier hebben we anderhalf jaar keihard voor gewerkt. Dan is het zó mooi als dat beloond wordt. En nog met een ruime voorsprong ook. We wachten nu nog op de binnenkomst van nummer twee'', zegt ze bijna twee uur nadat de Nuna9 de winst pakte.

Aan de finish stonden ook Emma's ouders en haar broer en zusje. ,,Die had ik al anderhalve maand niet gezien'', vertelt de De Zwolse studente werktuigbouwkunde aan de TU Delft. ,,Ook zij vonden het geweldig om ons team te zien winnen.'' Vercoulen zette haar studie stop om deel te nemen aan het Solar Team. ,,De beste beslissing uit mijn leven'', zegt ze achteraf. ,,Ik val nu een beetje in een gat maar ik ga nog een paar weken lekker op vakantie in Australië en daarna misschien nog een paar andere landen bezoeken. En natuurlijk pak ik daarna mijn studie weer op.''

WK

De Bridgestone World Solar Challenge gewonnen is het officieuze wereldkampioenschap voor zonneauto’s in Australië. Het is de zevende keer dat het Nuon Solar Team wereldkampioen zonneracen is geworden. Zestien studenten bouwden de auto. Naast Emma Vercoulen maakt ook Zwollenaar Marten Arthers deel uit van het team.

Volledig scherm De teamleden juichen nadat de Nuna9 als eerste de finish haalde. © Nuon Solar Team