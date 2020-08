Zwolse en Hattemse brandweer vijf uur in touw voor broeibrand in berg maaiafval

Waterkoker slaat niet af: Stadkamer Centrum Zwolle compleet ontruimd

20 augustus Stadkamer Centrum in Zwolle werd is vanmorgen rond 11.00 uur ontruimd na een brandmelding. De brandweer doorzocht alle vier verdiepingen. Uiteindelijk werd het euvel ontdekt in een koffie- en theehoekje: de waterkoker was niet afgeslagen, de stoom had het alarm in werking gesteld.