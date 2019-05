Zwolse en Kampense school winnaars Shell-‘bright Ideas Challenge’

Met de ‘Zonneflex’, een luxaflex die energie opvangt van zonnestralen, is Zwolse basisschool De Wilgenburg vandaag winnaar geworden van de ‘Generation Discover bright Ideas Challenge’ in de categorie Energie. In de categorie Voedsel won de Groen van Prinstererschool in Kampen. Leerlingen van deze school kwamen met het idee voedselverspilling tegen te gaan door middel van drones, waarbij efficiënt voedsel kan worden besteld en het overige eten wordt verdeeld onder minderbedeelden.

Leraar Ardy Brand van de Kampense school reageert enthousiast op de winst in de door Shell geïnitieerde competitie: ,,Het was voor ons de tweede keer dat we aan de bright ideas challenge meededen. Voor de kinderen en voor mij was het super leerzaam om op deze manier te werken. De lessen doen een appel op creativiteit, praktisch denken en analyserende vaardigheden. Volgend jaar hopen we zeker weer mee te doen.”

In de categorie Water was de ‘Z.W.Z.-buis’ van basisschool Het Mozaïek (Nieuw-Vennep, Haarlemmemeer)in het winnende idee. Deze ZoutWaterZuivering-buis haalt water uit de zee en kookt en filtert het, zodat er drinkwater getapt kan worden in landen met zoetwaterschaarste.

Bijna 34.000 basisschoolleerlingen bedachten ruim 1200 creatieve oplossingen voor mondiale uitdagingen op het gebied van voedsel, water en energie. Tijdens de prijsuitreiking werden vandaag uit vijftien finalisten de drie winnaars bekendgemaakt door de jury, bestaande uit televisiepresentator Klaas van Kruistum, energie-expert Alice Elliott, voedsel-expert Toine Timmermans en water-expert Jan Klok.

Online-lesprogramma

Vanaf 2020 worden wetenschap en technologie verplichte vakken in het Nederlandse basisonderwijs. Om scholen hierbij te ondersteunen heeft Shell samen met partners de Bright Ideas Challenge ontwikkeld. Via een online-lesprogramma komen basisschoolleerlingen van de bovenbouw op een laagdrempelige manier in aanraking met wetenschap en technologie en leren ze dat ze met hun slimme ideeën een positieve impact kunnen hebben op onze samenleving, aldus Shell.