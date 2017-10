Zwolse Erica kan geen betaalbaar huis vinden: We komen er niet tussen

Erica van den Hul (43) weet niet meer waar ze het moet zoeken. Ze kan geen betaalbaar huis vinden voor haarzelf en haar dochters in Zwolle, ondanks dat ze een fulltime baan heeft. ,,We komen er niet tussen."

'Te koop', staat op het bord in de voortuin van Van den Hul. Alleen, het is niet háár huis dat te koop staat. Al twee jaar heeft ze samen met haar dochters van 14 en 18 jaar een tijdelijk onderdak gevonden in een ruime gezinswoning onder de leegstandswet. Wanneer ze eruit moeten, is onduidelijk. En waar ze heen moeten ook.

Zodra Van den Hul begint te vertellen over de onzekerheid die dat voor haar en haar dochter oplevert, springen de tranen haar in de ogen. ,,Ik merk gewoon dat mijn dochters er ook mee zitten. De onzekerheid, niet weten waar we terechtkomen..."

Al een aantal jaren is Van den Hul opgesloten in het doolhof van de huizenmarkt. Kopen kan niet, omdat ze een tijdelijk (fulltime) contract heeft als manager op een marketingbureau. Particuliere huurwoningen zijn boven haar budget. ,,En als ik iets betaalbaars vind met twee slaapkamers, krijg ik te horen dat een alleenstaande moeder met twee kinderen een onzekere factor is."

Urgent

Voor sociale huur komt ze met haar inkomen wél in aanmerking. Sinds 2013 staat ze ingeschreven, waarmee ze 'nog lang niet in aanmerking komt voor een woning uit de zogeheten Wensmodule', krijgt ze een paar weken geleden via een mail te horen. Voor urgente woningzoekers hebben de woningcorporaties spoedwoningen in het leven geroepen. Maar, die zijn vaak niet geschikt voor gezinnen, stelt Van den Hul. ,,De meeste hebben maar een of twee slaapkamers. Vorig jaar ben ik gaan kijken bij eentje met wel vier slaapkamers. Dat kon wel eens wat zijn, dacht ik. Toen ik daar aankwam, stonden jongeren voor de voordeur te blowen. Het stel dat de woning huurde, vertelde me dat er vrijwel zonder uitzondering alleenstaande mannen in het complex woonden. Voor alleen mezelf zou het anders zijn. Maar met mijn dochters wil ik er niet wonen." De weigering van de woning leverde haar een ban van een jaar op. En dus is ze bang om weer te reageren.

In de periode vóór 'haar' huidige huis woonde het gezin ook al onder de leegstandswet, nadat ze jaren eerder was ingetrokken bij haar vriend. De relatie bleek echter niet te werken, en sindsdien heeft het gezin geen vaste voet aan de grond weten te krijgen. ,,Het gaat niet alleen om mezelf. Er zijn meer mensen die in eenzelfde situatie zitten."

Redenen

Margreet Arendsen, woordvoerder van SWZ en de Woningzoeker, zegt niet op casusniveau in te kunnen gaan. ,,Er kunnen per persoon zoveel redenen zijn dat het wel of niet lukt. Maar dat er minder plek zou zijn voor gezinnen in spoedwoningen, dat herken ik niet."

Van den Hul hoopt wel in Zwolle te kunnen blijven - de stad waar ze al 23 jaar woont - en niet te hoeven verhuizen naar een andere gemeente. ,,Maar eigenlijk ben je genoodzaakt als alleenstaande moeder, fulltime werkend, om uit te wijken naar een plek waar je niet wil wonen. Je kunt bijvoorbeeld de regels voor inkomenseisen versoepelen. Soms zie ik iets voor 700 euro, maar is mijn inkomen niet voldoende. Terwijl ik nu meer per maand betaal."