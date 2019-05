Zwolse fabrikant Koninklijke Van Wijhe: Verf kleurt straks ‘helemaal groen’

Toekomst Van Karnebeek­tun­nel in Zwolle nog ongewis

14:14 De tijdelijke openstelling van de Zwolse Van Karnebeektunnel voor auto’s wordt voorlopig niet omgezet in een permanente situatie. Voordat daar een besluit over wordt genomen, moet meer duidelijk zijn over de ontwikkelingen op de voormalige Hanzebadlocatie.