Zwolse familieband Less is More verovert de podia

Vergeet The Kelly Family en de zingende broertjes Hanson. Zwolle presenteert u de Less is More Band, een zeskoppig blaasgezelschap dat bestaat uit louter leden van het gezin Van der Meer: papa Jeroen (50), mama Benita (50) en hun kinderen Mirjam (19), Esther (16), Jeroen jr. (13) en Ruben (11). Het gezin Van der Meer beklimt steeds vaker het podium, tot in Engeland aan toe. Binnenkort is Hedon aan de beurt.

Spelen, spelen en nog eens spelen. Met een instrument aan de mond voelen alle leden van het Zwolse gezin Van der Meer zich als een vis in het water. Sinds september vorig jaar vormen ze een band met verreikende ambities, zo bewijzen briefjes op de deur middenin de kamer. ‘Wat willen we met de Less is More Band bereiken’ staat er op het bovenste papiertje, waarbij de bandnaam is onderstreept. Nou, Oerol bijvoorbeeld, Of het Top2000 a gogo café, de Zwarte Cross, maar ook spelen op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zwolle, hun thuisbasis.

Realistisch? Jazeker, zegt vader Jeroen, de bandmanager die veel ervaring meeneemt. Hij heeft al eens gespeeld met Metallica, toen de Zwolse band Blaas of Glory in hun voorprogramma stond. ,,Een prachtig leven, met 150 optredens per jaar, ook ver weg. Dat waren ruige tijden”, herinnert Jeroen zich. Ook nu maken ze spannende dingen mee, zoals twee optredens in Engeland, waarvan ze net zijn teruggekeerd. En 10 november wacht een twee uur durend optreden in Hedon. ,,De kinderen maken wat mee. Je bent met elkaar op pad, komt op plekken, hele belevenissen.’’

Een tourbus is inmiddels aangeschaft, iedereen heeft een taak binnen de band. Van het regelen van voedsel tot bemoeienis met het podium. ,,We hebben een eigen tenue en waren eens onze schoenen vergeten voor een optreden. Toen hebben we de organisatie aangescherpt.”

Zowel pa Jeroen als zijn vrouw Benita hebben conservatorium gedaan en zijn muziekdocent. Beiden zijn blazers van het eerste uur, de koperen instrumenten, groot en klein, worden overal mee naartoe gesleept. Jeroen: ,,Mijn vrouw komt uit een muzikaal gezin. Ik niet, maar ik was al vroeg lid van de harmonie.”

Alle kinderen zijn in hun voetsporen getreden. Ze zijn lid van diverse muzikale verenigingen zoals de Meander Bigband en muziekvereniging Hattem. ,,Het is ze met de paplepel ingegoten. De directe aanleiding om onze eigen band te beginnen, lag bij muziekvereniging David uit Zwolle. Onze twee middelste kinderen speelden daar, maar David stopte met de jeugd, zoals bij meer verenigingen gebeurt. Toen dachten we: waarom doen we het niet zelf?”

Pop en klassiek

Geïnspireerd door het succes van de Koorbazen en Broken Brass, volgen ze nu hun eigen pad: een mix van pop en klassiek, in combinatie met zang en theater. Jeroen wijst nogmaals op de flink aan de weg timmerende Koorbazen. ,,Waarom kan zoiets niet met instrumenten?” Ze willen vernieuwen, hippe dingen doen en af van het oubollige karakter dat rond brassbands hangt. Vandaar de smeltkroes van blaasinstrumenten en zang en theater. Alles interactief, het publiek doet mee.

Is het ooit rustig met zoveel ‘lawaaimakers’ in huis? ,,We hebben hele lieve buren’’, lacht Jeroen veelbetekenend. ,,Ja, we maken lawaai, hier wordt elke dag gemusiceerd. Maar de buren klagen niet.” Ze repeteren twee keer in de week, thuis of in een basisschool nabij, en functioneren op basis van gelijkwaardigheid, zegt pa. ,,Met repeteren heb ik de leiding, maar iedereen heeft zijn inbreng en kwaliteiten. Daar maken we juist gebruik van. Laatst speelden we in Joure, voor 800 man. Pakken we na het optreden een Chineesje en spreken we het optreden na. Dan doet iedereen zijn zegje. Nee, we stoppen de kinderen niet in een dwangbuis, ze vinden het allemaal fantastisch.”

Hedon

De bandnaam Less is More verwijst volgens vader Jeroen van der Meer naar het voor een brassband kleine groepje muzikanten (less) en de familienaam (More). De band heeft onder meer opgetreden toen de IJsselcentrale van de zomer met muziek en theater ten grave werd gedragen. Eén van hun tenues verwijst naar de werkzaamheden toentertijd, inclusief bouwhelm. ,,We hebben nu een keer of vijftien opgetreden, gaan als een malle. Bang dat de band uit elkaar valt ben ik niet. We houden er allemaal van om mensen te vermaken en gaan dit lang volhouden. Mensen melden zich bij ons om lid te worden, we denken eraan om de band in de toekomst uit te bouwen naar een orkest.’’