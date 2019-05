Zwolse Felicity meteen na onheilsbericht in de actiestand: ‘Geld inzamelen voor genezing Huntington’

Ze wil zo veel mogelijk geld inzamelen voor een grootschalig onderzoek naar een medicijn tegen Huntington. ,,Is het niet voor hem, dan wel voor andere mensen die na hem komen. Zoals ons dochtertje van twee, dat vijftig procent kans heeft ook drager van het gen te zijn dat Huntington veroorzaakt", zegt ze. Het eerste wapenfeit: een gesponsorde bingo op 2 augustus op camping Madrid in Dalfsen, waar ze zelf ook een vaste plek hebben. Felicity is al bezig met een belronde langs allerlei bedrijven en instellingen om prijzen los te peuteren. Onder meer PEC Zwolle en enkele Zwolse winkels hebben al prijzen toegezegd.